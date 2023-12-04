Bağımsızlık Yolu (BY) son günlerde sayısı artan trafik kazalarına dikkat çekerek, “Güvenli, kaliteli, hafif raylı sistem ekseninde oluşturulmuş ve gece geç saatler dahil sistematik olarak işleyen bir toplu taşıma olmadığı sürece hiçbir şey değişmeyecek” dedi.

Yapısal çözümler düşünmeye başlamanın zamanının geldiğini, hatta geçiyor olduğunu belirten BY, yapısal çözümün toplu taşıma olduğunu vurguladı.

BY Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, yazılı açıklama yaparak trafikte son günlerde artan kazaları değerlendirdi.

Trafikte yaşananların kaza olmaktan çıkalı çok olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, “İlk bakışta bu cinayetlerin sorumluları, dikkatsiz ve alkollü sürücüler, bozuk, güvenlik önlemleri alınmamış ve aydınlatılmamış yollar olduğunu düşünebiliriz. Mevcut duruma hiçbir alternatif düşünmediğimizde, kabahatin ya kimi kendini bilmez sürücülerde ya altyapı yetersizliğinde ya da aynı anda her ikisinde olduğunu düşünebiliriz” dedi.

Rahvancıoğlu, "galeriler araba satsın, parçacılar parça satsın, benzin ithalatçıları kar etmeye devam etsin, devlet ehliyet ve seyrüseferden para kazansın, inşaat şirketleri önce yol sonra o yolların yanına bina yapsın, sigorta şirketleri para kırsın, şoför okulları müşteri bulsun diye yolların can pazarına döndüğünü" savundu.