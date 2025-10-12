“ ‘Üç Bölgeli Gevşek Federal Cumhuriyet’ çözüm önerisiyle masaya oturmak için adayım”

“Küskünler oy verdiği an bu iş biter. 19 Ekim’de cumhurbaşkanıyım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 15 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile “alternatif çözüm taslağı ve haritayı” görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Kıbrıs sorununu 6 ay ile en geç 2 yıl içinde çözeceğim.” dedi.

19 Ekim’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beşinci kez aday olduğunu kaydeden Kırdağ, “Toprak tavizi ve göçmenlik olmadan siyasi çözüm.” hedeflediğini dile getirdi.

Seçim kampanyasını kendi imkanları ve sponsor desteğiyle yürüttüğünü belirten Kırdağ, seçim çalışmalarının iyi gittiğini ifade etti.

“Küskünler oy verdiği an bu iş biter. 19 Ekim’de cumhurbaşkanıyım.” şeklinde konuşan Kırdağ, seçilmesi durumunda her konuda dünya ile buluşma, güvenli bir gelecek ve zenginlik vaadinde bulundu.

- Kırdağ: “Üç bölgeli çözüm önerisiyle masaya oturmak için adayım”

Cumhurbaşkanlığı için beşinci kez aday olan bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kırdağ, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) hedeflerini ve vizyonunu anlattı, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı icraatları sıraladı.

Farklı öneri ve planlarıyla cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurgulayan Kırdağ, “Üç Bölgeli Gevşek Federal Cumhuriyet" çözüm önerisiyle masaya oturmak için aday olduğunu dile getirdi.

Göreve gelir helmez diyalog ve müzakere çağrısında bulunacağını dile getiren Kırdağ, üç bölgeli çözüm önerisinin detaylarına da değindi.

Kırdağ, adalete dayanan ve dünyada adalet dağıtan bir cumhurbaşkanı olmak istediğini belirtti.

- Kırdağ, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı icraatları sıraladı…

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı icraatları sıralayan Kırdağ, mülkiyet sorununun uluslararası çerçevede çözülmesi ile adaletin sağlanması için gerekeni yapacağını kaydetti.

İç politikata aktif rol oynayacağını, Gazimağusa Limanı'nın uluslararası bir liman haline getirileceğini, Kapalı Maraş’ın tamamının BM nezdinde açılması ile yeni sınır kapılarının hizmete girmesini sağlayacağını dile getiren Kırdağ, sınır kapılarındaki geçişlerde yapay zeka teknolojisinin kullanılmasını sağlamanın da hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Halkın sağlığını tehlikeye attığını ileri sürdüğü uygulamaların önüne geçeceğini belirten Kırdağ, gıda güvenliği konularındaki çalışmalarına da değindi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkin çalışması gerektiğini ifade eden Kırdağ, gerekli adımları atacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 15 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile “alternatif çözüm taslağını ve haritayı” görüşmeye hazır olduğunu belirten Kırdağ, “Toprak tavizi ve göçmenlik olmadan siyasi çözüm.” hedeflediğini kaydetti.

- “Seçim kampanyasını kendi imkanlarım ve sponsor desteğiyle yürütüyorum”

Seçim kampanyasını kendi imkanları ve sponsor desteğiyle yürüttüğünü dile getiren Kırdağ, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Seçim çalışmalarının iyi gittiğini kaydeden Kırdağ, “Her yerden telefon geliyor. Özellikle de gençlerin büyük desteğini alıyorum.” dedi.

Bir mücahidin kendisine, “ben senin için sandığa gideceğim” dediğini anımsatan Kırdağ, küskünlerin sandığa gitmesi durumunda cumhurbaşkanı seçileceğini dile getirdi.

“Küskünler oy verdiği an bu iş biter. 19 Ekim’de cumhurbaşkanıyım.” şeklinde konuşan Kırdağ, seçilmesi durumunda her konuda dünya ile buluşma, güvenli bir gelecek ve zenginlik vaadinde bulunarak kendisine seçmenlerden

Yeminli bir mücahit olarak seçmenlere “çözüm” vaadinde bulunan Kırdağ, “Halk beni biliyor. Onlara karşı bugüne kadar hiç bir kusurum olmadı. Güvenli bir lider olacağım.” dedi.

- Arif Salih Kırdağ kimdir?

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 1950 yılında çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen bir ailenin çocuğu olarak Minareliköy’de doğdu. Minareliköy İlkokulu’nun ardından Lefkoşa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 14 yaşında Mücahitliğe başladı. 6 yıl 3 ay çeşitli birliklerde görevler üstlendi. Üniversite tahsili için Mücahitlikten terhis oldu ve Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde eğitim görerek mezun oldu. Ardından Antalya Turizm Eğitim Okulu’nu da bitirdi. 1990'da “Birlik ve Egemenlik Partisi”ni kurdu ve 9 yıl süreyle başkanlığını yürüttü, daha sonra “Özgürlük ve Adalet Partisi”nin başkanlığını yaptı. Kırdağ, KKTC’de yapılan çeşitli seçimlerde defalarca aday oldu.