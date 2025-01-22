(Kamalı Haber)- Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yunanistan vatandaşı Evgenia Kanellakı, erkek arkadaşı olan Taylan Özgür Özer’i aracının bagajında güneye götürdü. Evgenia Kanellakı ile Taylan Özgür Özer güneyden dönerken Metehan Sınır Kapısında yakalandı. Zanlılar 1. Dereceden Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Cansel Mimar, zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, 19.01.2025 tarihinde saat 05:58'de Lefkoşa' da Metehan Kara Giriş Kapısında G.K.R.Y' den K.K.T.C' ye geçmek üzere giriş kabini önüne gelen 'KYH 773' plakalı araç sürücüsü Yunanistanlı Evgenia Kanellakı’nin gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmak üzere görevli muhaceret memuruna belgelerini sunduğu esnada, zanlının hareketlerinden şüphelenerek kullanmakta olduğu aracında, zanlının huzurunda yapılan aramada aracın arka bagaj kısmı içerisinde 1. Derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC' ye geçiş sağlamaya çalışan Taylan Özgür Özer’in tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlıların yine aynı şekilde 17.01.2025 tarihinde Metehan Kara Giriş kapısında GKRY' ye geciktiklerinin belirlendiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan araştırmada zanlı Özer’in 11.01.2025 tarihinde Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapıp, KKTC’ye turist olarak geldiğini belirlediklerini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması durumunda KKTC'ye topraklarını gayriyasal şekilde terk ederek aynı suçu tekrar işleyebileceklerini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.