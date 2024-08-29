Güney Kıbrıs’taki “Pontus toplumu temsilcilerinin” 30 yıldan fazladır Baf’ta yaşamını sürdüren Pontus kökenli Rumları bir açtı altında toplamak isteyen siyasi bir hareket kurma hazırlığında olduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre söz konusu inisiyatifin sözcüsü Raul Tsahidis, bahse konu siyasi hareketin meydana getirilmesi kararının bu insanların geleneksel partilerden gördüğü muameleyle alakalı olduğunu ve bu muamelenin yalnızca bu kişilerin oylarının istendiği seçim dönemlerinde olumlu olduğunu savundu.

Βu sebepten ötürü bir siyasi parti kurulmasına karar verildiğini Tsahidis, eylül ayında kuruluş toplantısı yapılacağını ve yönetim kadrosunun seçileceğini, aynı zamanda söz konusu hareketin Baf’la sınırlı kalmayacağını ve yavaş yavaş diğer şehirlerde de ofis açacağını ekledi.