Baf’taki “Neon Mall” içinde bulunan “Super Home Center’in asma tavanının bir kısmının dün çöktüğü ve olay sonucu üç kişinin hafif yaralandığı haber verildi.

Metal levhalardan inşa edilmiş tavanın hangi şartlar altında çöktüğünün polis tarafından ilgili birimlerle iş birliğiyle araştırıldığını yazan Haravgi gazetesi, Super Home Center’in ise olayın ardından, olaydan üzüntü duyduğuna ve meydana gelen hasar giderilene kadar mağazanın faaliyetlerinin askıya alındığına dair bir açıklamada bulunduğunu ekledi.