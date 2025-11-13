Artçı sarsıntılar bugün de devam ediyor...

Kıbrıs'ta dün Baf'ta meydana gelen ve büyüklüğü 5'i aşan iki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin dün büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladığı 2 depremin ardından artçı sarsıntılar dün akşam ve bu sabah da devam etti. Baf bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün saat 11.27'de yine Baf bölgesinde 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı olduğunu bildirdi. Sarsıntı, KKTC'de de hissedildi.