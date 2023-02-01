Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 31.01.2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Bafra’da, park halinde bulunan bir otobüs içerisinde, T.Ö.(E-26), aralarında yaşanan tartışma sonucu Mesut Murat TUĞAY'a küfür edip yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.