Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 31.01.2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Bafra’da, park halinde bulunan bir otobüs içerisinde, T.Ö.(E-26), aralarında yaşanan tartışma sonucu Mesut Murat TUĞAY'a küfür edip yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Bafra'da kavga!
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