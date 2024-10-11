Güney Kıbrıs Su İşleri Dairesi ile Çevre ve Tarımsal Kalkınma Bakanlığının, Akama Belediye Başkanı ile diğer yerel makamların baskısının ardından Akama Belediye sınırları içinde mobil bir arıtma tesisi inşa edilmesine ilişkin planlamaya başladıkları haber verildi.

Su sıkıntısının gelecek yıl da devam etmesi halinde Baf bölgesinin suya ihtiyacı olacağına dair değerlendirmelerin ardından önerinin ilgili birim tarafından kabul edildiğini yazan Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, ileriye götürülen planlama temelinde yeni arıtma tesisinin gelecek yaza kadar arıtılmış su üretmeye başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kapasitenin artırılması için mevcut ünitenin genişletilmesinin de düşünüldüğünü yazan gazete, mobil arıtma tesisinin ivedi bir şekilde inşa edilmesi için bakanlar kurulu kararı gerektiğini belirtti.

Gazete 2017 yılında Baf’ın “Kukla” (Sakarya) ve “Mandria” (Yeşilova) köyleri arasındaki bölgeden mobil arıtma tesisinin kaldırıldığını ve yerine kalıcı bir ünite inşa edildiğini de anımsattı.