Baf Havalimanı'nda dün yurt dışından gelen iki yolcunun tasarrufunda 33 kilo hint keneviri ele geçirildi.
Fileleftheros gazetesi, 20 ve 28 yaşlarındaki kişilerin tutuklandığını ve polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.
Baf Havalimanı'nda dün yurt dışından gelen iki yolcunun tasarrufunda 33 kilo hint keneviri ele geçirildi.
Fileleftheros gazetesi, 20 ve 28 yaşlarındaki kişilerin tutuklandığını ve polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.
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