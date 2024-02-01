Baf Havalimanı'nda dün yurt dışından gelen iki yolcunun tasarrufunda 33 kilo hint keneviri ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, 20 ve 28 yaşlarındaki kişilerin tutuklandığını ve polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.