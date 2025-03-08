TMT Mücahitler Derneği mesaj yayımladı

Baf Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler, 61’inci yıl dönümlerinde yarın Güzelyurt’ta düzenlenecek törenle anılacak.

Tören saat 11.00’de Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde yapılacak.

TMT Mücahitler Derneği, Baf Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Celal Bayar mesajında, 9 Mart 1964’te Kıbrıs Türk mücadele tarihine “Baf Direnişi” olarak geçen tarihi günün 61’inci yıl dönümünde, hiç çekinmeden canlarını feda eden kahraman şehitlere ve daha sonra hayatını kaybeden gazilere rahmet, hayatta olanlara şükran ve minnetlerini sundu.

Aradan 61 yıl geçtiğini, Gazi Baf’ın bugün Güney’de kaldığını belirten Bayar, “Ancak geçmişi unutmadan geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve egemenliğinin yanı sıra geleceğe güvenle bakıyor. 1974 öncesinin karanlık günleri geride kalmıştır. Artık O günlere ve şartlara geri dönülemez. En büyük kazancımız devletimizdir.” dedi.

Celal Bayar, 21 Aralık 1963’ten sonra, Akritas Planı’nın uygulanmaya konduğu o günlerde Adanın her tarafında olduğu gibi Baf merkez ve bölgedeki Türk köyleri Rum saldırılarının hedefi olduğunu, 9 Mart 1964’te Baf’ın Yunanlı albay yönetiminde ağır silahlı 2 bin Rum askerinin saldırısına uğradığını anlatarak bu saldırı karşısında toplam 120 mücahidin her yaştan kahraman Baf Türk halkıyla bütünleşerek Baf’ı kahramanca koruduğunu ve Gazi Baf unvanını kazandığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak geçmişte verdiği büyük bir direniş sonucunda bugün bir devlete sahip olduğunu vurgulayan Bayar, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve borcumuzdur. Kıbrıs Türk halkının bu Ada’da hür ve bağımsız olarak yaşam mücadelesi bitmemiştir. Rum ve Yunan tarafı nihai emelleri gereği tüm Ada’ya sahip olmak için fırsat kollamakta ve hazırlığını sürdürmektedir.

Gelinen bugünkü ortamda müzakere masasına ancak Devletimizin ve Egemen eşitliğimizin tanınması ile dönülmelidir. 1960’da olduğu gibi ikinci bir federasyon denemesi bir de AB normları ile Kıbrıs Türk’ünün sonu olacaktır. Bir kere daha bu oyuna gelmeyelim.”