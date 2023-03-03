Baf Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler, 9 Mart Perşembe günü anılıyor.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Baf Direnişi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle düzenlenecek tören, Güzelyurt Baf Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Saat 09.30’da çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak törende, saygı durşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Gazi Baf Dayanışma Derneği adına Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen konuşacak.

Tören şiirlerin okunmasıyla tamamlanacak