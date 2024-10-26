BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, risklerden kaçınmak ve çatışmanın kapsamını genişletmemek için en üst düzeyde itidalli olunmasının önemi vurgulandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının güçlü bir şekilde kınandığı açıklamada, BAE'nin, gerilimin devam etmesi ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımaları konusundaki derin endişe duyduğu dile getirildi.

Açıklamada, diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara bağlılığın ve devletlerin egemenliğine saygının mevcut krizleri çözmek için ideal temeller olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmazlıkların çatışma ve gerilimi tırmandırma dilinden uzak, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.