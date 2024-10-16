AZRAİL YOLLARDA GEZİP CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Tuzla’daki ölümlü kazanın ardından bir ölümlü kaza haberi de Girne’den geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 19.20’deki kaza Mustafa Çağatay Caddesi’nde oldu. Kaza, arızalandığı için Kamil Arslan (E-57) yönetimindeki 34 FJ 5073 plakalı kamyon araç, çekici demir yardımı ile Ali Akbar (E-36) yönetimindeki 34 BCU 369 plakalı kamyon araçla çekilerek batıya doğru seyrederken meydana geldi. Söz konusu araçlar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen Ömer Ülker’in (E-31) ayağının kayarak yol içine düşmesi neticesinde 34 FJ 4073 plakalı kamyonun tekerleği, Ülker’in üzerinden geçti. Feci kazada Ömer Ülker kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.