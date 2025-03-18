Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Şehitliği'nde törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Akgün'ün Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Akgün, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Akgün ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

- Bakü Türk Eğitim Kurumlarında program düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumlarında da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın, azmin ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihin kendilerine vatanın bedelinin ancak büyük bir mücadeleyle ödenebileceğini gösterdiğini belirten Akgün, Çanakkale'de omuz omuza çarpışan kahramanların, bağımsızlığın sarsılmaz temellerini atarken, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik mirası bıraktığını anlattı.

Akgün, Çanakkale'de kazanılan zaferin Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilham verdiğini belirterek, "Çanakkale'de gösterilen direniş ruhu, bugün de bizlere yol göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, ecdadımızın emaneti olan bu mirasa sahip çıkarak, barış, huzur ve kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." dedi.

Gençlere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de mücadele eden gençler, vatanları uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda ettiler. Onların idealleri, fedakarlıkları ve kararlılıkları, sizlerin ellerinde yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek birer meşale olarak yanmaya devam edecek. Tarihimizi iyi öğrenmeli, bu büyük fedakarlıklardan ilham alarak ülkemizi daha ileriye taşımalısınız. Çanakkale ruhunu anlamak, sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle dolu bir gelecek inşa etmek demektir."

Vatan için canlarını feda eden kahramanların ve hayatta olmayan devlet büyüklerinin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte, şiirler ve türküler seslendirildi.