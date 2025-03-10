AYŞE AŞIKOĞLU UNUTULMADI

Ergün Yahat

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’nün başkanlığında, İlçe idare amiri Elif Dirensoy,sekreter Çiğdem Aktu Özboltaşlı Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Kadın Kollarında çok uzun yıllar emek vermiş ve Muhtarlık görevinde bulunmuş Ayşe Aşıkoğlu'nu ziyaret ettiler. Ayşe Aşıkoğlu , bu anlamlı günde Başta İlçe başkanı Nahit Öncü ve personeli tarafından hatırlanmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi. Öncü, partimize emeği geçen tüm partililerimize ziyaretlerimiz devam edecektir vurgusunu yaptı.