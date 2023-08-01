Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Aydınköy’de meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili tutuklanan Avni Cankurt, (E-41 bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı hakkındaki olguları aktaran polis memuru İbrahim Ertarkan, zanlının 30.07.2023 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Aydınköy’de ikametgahın mutfağı içerisinde; çocuğunun yemeğini yediği gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’nin (K-26) eliyle boğazını sıkıp, boğazını ısırmak sureti ile genç kadını darp ettiğini belirtti. Ertarkan, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı Avni Cankurt’un aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve zanlının 31.07.2023 tarihinde Aydınköy'de bulunan ikametgahında tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Ertarkan, meselenin salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, “Çocuğumun yemeğini yediği için kavga etmedik. Öyle bir şey yok. Beraber yaşıyoruz. 3 yıl sonra evli olduğunu öğrendim. Sordum böyle bir şey duydum diye, doğru olduğunu söyledi. darp yok, darp etmedim”dedi.

Zanlının beyanı üzerine Yargıç Temay Sağer, polise darp raporu olup olmadığını sordu. Polisin darp raporunda ısırık izi olduğunu söylemesi üzerine Sağer, yürütülmekte olan bir soruşturma olduğunu, darp izi tespit edildiğini belirterek, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.