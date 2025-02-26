Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Metashoes işbirliği ile "Ayakkabı Tasarım ve Modelliği" konulu 250 saatlik eğitim programı başlıyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin, 20 Mart mesai bitimine kadar (17.30) Mesleki Eğitim Öğretim Dairesi Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Katılımcılara, kurs sonunda Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından belge verilecek.

Kursa başvuracaklarda Ortaokul mezunu ve 18 yaşından büyük olmak özellikleri aranacak.

Kurs, Çarşamba günleri 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Kurusun ilk aşaması, Sedat Simavi Endüstri Meslek lisesinde, ikinci aşaması ise 3 er kişilik guruplarla uygulamalı olarak atölye ortamında yapılacak.

Açıklamada, kursiyerlerin sayısının 10 kişi ile sınırlı tutulduğu kaydedildi.