Avusturya Parlamentosu, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının ulusal güvenlik gerekçesiyle takip edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Ulusal Mecliste yapılan oturumda, ilgili yasa tasarısına 105 lehte, 71 aleyhte oy kullanıldı.

Tasarı, özellikle terör saldırıları gibi olaylarda güvenlik birimlerine şüphelilerin mesajlaşma uygulamalarındaki şifreli veya şifresiz yazışmalarına erişim hakkı tanıyor.

Yetki, 3 aylık bir süre için verilse de gerektiğinde uzatılabilecek.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner yaptığı açıklamada, bugünün Avusturya'nın güvenliği açısından özel bir gün olduğunu belirterek ilgili tasarının, teröristlerle "eşit şartlarda" mücadele edebilmek ve saldırıları önleyebilmek için polis çalışmalarının gereği olduğunu vurguladı.

Muhalefetteki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Milletvekili Gernot Darmann ise bu adımdan dolayı hükümeti, temel hak ve özgürlükleri ihlal etmekle suçladı.