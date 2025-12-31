Fileleftheros gazetesi, DEFRA’nın, adayı vuran salgının “SAT1” varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın bölgeye Türkiye üzerinden girdiğini teyit ettiğini yazdı.

Gazete, DEFRA’nın hazırladığı rapora göre “SAT1” varyantının Türkiye’de salgına neden olduğunu ve Türkiye’nin bu yıl, 639’u yakın dönemde olmak üzere toplam bin 144 “SAT1” vakası bildirdiğini kaydetti.

İngiltere’nin adayı yakın takibe aldığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ta herhangi bir şap hastalığı vakası ya da şüphesi olmadığını ve Rum Veteriner Dairesi’nin, AB yasalarına sıkı şekilde uyduğunu, bu nedenle de önleyici aşılamaya ihtiyaç duyulmadığını yazdı.

Gazete, rapora göre KKTC’de ise durumun "daha ciddi" olduğunu ve çok sayıda tedbir alındığını kaydederek, Türkiye’nin adından Lübnan’da da “SAT1” vakaları görüldüğünü belirtti.

Rapora göre, Doğu Akdeniz’deki durumun ciddiyetine rağmen, DEFRA’nın İngiltere’ye “SAT1” varyantının girme olasılığının düşük olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu yazan gazete, bu değerlendirmenin, salgın bölgelerinden İngiltere’ye canlı hayvan ya da hayvansal ürünlerin girişinin olmaması nedeniyle yapıldığını kaydetti.

Gazete, İngiltere’nin Kıbrıs ve Türkiye’den dönecek vatandaşlarına, yasadışı et ve süt ürünlerini ülkeye sokmanın cezai sorumluluğu olduğu uyarısında bulunduğunu ve hayvancılara da, hayvanlarını mutfak artıklarıyla beslemeyi yasakladığını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın, İngiltere’nin hellim ithalatıyla ilgili tedbir alma olasılığına dair endişeli olsa da, İngiliz Üsleri ile iş birliği ve Beyarmudu-Akyar sınır kapılarındaki ilaçlamalarla, tedbir alınmasının önüne geçilebileceği ifade edildi.

Gazete, Kanada’nın da adanın tamamını sıkı gözetim altına aldığını kaydederken, Suudi Arabistan’ın da ambargo uygulayabileceğine dair iddialar bulunduğunu yazdı.

Kanada’nın Güney Kıbrıs’tan ithal edilecek ürünlere 24 Aralık’tan itibaren kısıtlama getirdiğini kaydeden gazete, bu ürünlerin taze et, pastörize edilmemiş süt ile süt ürünleri ve “genetik materyal” olduğunu belirtti.

Haberde, Suudi Arabistan’ın da hellim ithalatına ambargo uygulamasının beklendiği ifade edildi.

(GE/GÖZ)