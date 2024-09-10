News.com.au sitesinin haberine göre, çeşitli pankartlar taşıyan ve slogan atan çiftçiler, Parlamento binası önünde toplandı.

Çiftçilerin, bazı tarım arazilerinde rüzgar ile güneş enerjisi istasyonları kurulmasına yönelik planlar, dizel yakıt indiriminin kaldırılması çağrıları ve Avustralya hükümetinin canlı koyun ihracatı yasağından rahatsız olduğu ve bu sebeplerle Canberra'da protesto düzenlediği aktarıldı.

Eyleme katılarak çiftçilere destek veren muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton, canlı koyun ihracatı yasağını kaldırmak için çalışacağını belirtti.

Çiftçiler, hükümet ve muhalefet liderlerinin "kırsal Avustralya'yı unuttuklarını" ifade etti.

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığının sitesindeki bilgilere göre, canlı koyunların deniz yoluyla ihracatının yasaklanmasını öngören yasa 10 Temmuz'da yürürlüğe girdi.