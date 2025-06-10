Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzensiz göçmenlere destek amacıyla ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen gösterileri takip ederken, polisin plastik mermisiyle bacağından vurulan Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi'nin "kasten hedef alındığını" söyledi.

Ulusal Basın Kulübünde gazetecilere konuşan Albanese, 9News yayın kuruluşunun ABD muhabiri Tomasi'nin Los Angeles'taki protestoları haberleştirirken plastik mermiyle vurulduğu görüntülerin "dehşet verici" olduğunu kaydetti.

Canlı yayın görüntülerinin, polisin Tomasi'yi açıkça hedef aldığını ortaya koyduğunu vurgulayan Albanese, "(Tomasi'nin) Basın mensubu olduğu açıkça belliydi. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Üzerinde eşofman değil, basın mensubu olduğunu gösteren bir kıyafet vardı." ifadesini kullandı.

Albanese olayı kınayarak, yaşanan hadiseye ilişkin endişelerini ABD makamlarına ilettiklerini aktardı.

Tomasi ile görüştüğünü ve muhabirin durumunun iyi olduğunu belirten Albanese, "Kendisi gayet dayanıklı biri. Şu an için durumu iyi görünüyor." dedi.

Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi, Los Angeles'ta düzenlenen protestoları takip ederken plastik mermiyle bacağından vurulmuş ve olay kameralara yansımıştı. Görüntülerde, bir polis memurunun, Tomasi ve kameramanına doğru nişan alıp ateş ettiği görüldü.