ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanları tebrik etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan ‘kardeş’ milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.

- Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump için X hesabından paylaşımda bulundu. Macron, "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin inançlarınızla ve benimkilerle. Saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için." ifadelerini kullandı.

Macron, bir diğer mesajında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Bu yeni bağlamda (Trump'ın kazanması) daha birlik, daha güçlü, daha egemen bir Avrupa için çalışacağız. ABD ile işbirliği yaparak, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak." mesajını verdi.

- İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Trump'ı tebrik ederek, "Başkan seçilen Trump'ı tarihi seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Sizinle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Starmer, İngiltere ve ABD'nin en yakın müttefikler olduğunu belirterek, iki ülkenin özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerleri korumak için birlikte hareket edeceklerini aktardı.

İngiltere ve ABD'nin ekonomik büyüme, güvenlik, yenilik ve teknoloji gibi konularda özel bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Biliyorum ki İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişki Atlantik'in iki yakasında da gelecek yıllarda zenginleşerek devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

- Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X hesabından seçim başarısından ötürü Trump'ı tebrik ettiğini belirterek, şunları aktardı: "ABD, Avusturya'nın önemli stratejik müttefiki. Küresel sınamalara karşı durabilmek için transatlantik ilişkilerimizi birlikte güçlendirmek ve ileriye taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

- Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump’ın seçim zaferini, "ABD'nin siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü" olarak tanımlarken, "Başkan Donald Trump'ı, muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer." ifadesini kullandı.

- Malta

Malta Başbakanı Robert Abela X hesabından "Seçilmiş Başkan Donald Trump'a, şahsımın ve Malta Hükümeti'nin en iyi dileklerini gönderiyorum. Dünya halklarının hak ettiği barışı, istikrarı ve refahı sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

- Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından Trump ile fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Önümüzdeki zorluklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Sırbistan istikrar, refah ve barışın korunmasında ABD ile işbirliğine hazır." ifadelerini kullandı.

- Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic da Trump'a tebrik mesajında "Karadağ ve ABD ortak hedef ve değerler doğrultusunda demokrasi, güvenlik ve istikrarı ilerletmek için odaklanmış iki dost ülke ve ortaktır. NATO müttefikleri olarak dostluğumuzu güçlendirmek ve işbirliğimizi derinleştirmek için sizin yönetiminizde (Trump) yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

- Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani paylaşımında Trump'a en içten tebriklerini ileterek, "ABD, Kosova'nın sadık ortağı ve vazgeçilmez müttefiki olmaya devam ediyor. Bağımız ve stratejik ittifakımızı daha da derinleştirmek için yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tanrı Amerika'yı korusun." ifadelerine yer verdi.

- Slovenya

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, mesajında, Trump liderliğinin kilit rol oynayacağını ifade ederek, "Slovenya sizinle çalışmaya hazır. Birlikte daha demokratik, güvenli ve yeşil bir dünya inşa edebiliriz." görüşünü aktardı.

- Arnavutluk

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya hesabından "Trump'ı olağanüstü zaferinden dolayı tebrik ederiz. İki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ABD'nin 46'ncı Başkanı ile çalışmak bir onurdu. Barış, refah, ilerleme ve ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere 47'nci Başkan ile birlikte çalışma ayrıcalığını da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, seçimde elde ettiği zaferden dolayı Trump’ı tebrik ederek, söz konusu zaferin, “Amerikan halkının özgürlük ve demokrasi ilkelerine olan derin inancının bir teyidi olduğunu” belirtti, güvenlik, ekonomik kalkınma ve demokratik reform alanlarında güçlü ortaklık ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

- Bosna Hersek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik Trump'ın zaferinin Bosna Hersek ile ilişkilere yeni bir vizyon kazandıracağına işaret ederek, "RS ve şahsım adına Trump'ın zaferi değer verdiğimiz değerlere dönüşü simgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik ederek, "Hırvatistan ve ABD ilişkilerini daha da geliştirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman da yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik ederek, "Hırvatistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı sürdürmeyi ve güçlendirmeyi; barış, güvenlik ve refah için karşılıklı işbirliğini teşvik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İrlanda

İrlanda Başbakanı Simon Harris X'ten yaptığı paylaşımda, Trump’ı tebrik ederek, "ABD halkı sözünü söyledi. İrlanda önümüzdeki yıllarda halklarımız ve uluslarımız arasındaki tarihi ve kopmaz bağları derinleştirmek ve güçlendirmek için çalışacak." ifadelerini kullandı.

- Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a hitaben, "Seçim zaferiniz için tebrikler. Yunanistan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi, önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmak için dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'u tebrik ederek, ABD'nin Hollanda için her konuda önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. ABD ile Hollanda arasındaki ortak çıkarlar konusunda yakın işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımında bulundu.

- Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Donald Trump’ı tebrik ederek, “Almanya ve ABD, Atlantik’in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

- İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek, "Dost ve müttefik iki ülke olan ABD ve İsveç'in ikili ilişkilerini sürdürmeyi ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.