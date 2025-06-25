Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi milletvekilleri, hava yolu firmalarının 7 kilogramı aşmayan bir küçük el bagajlarından ücret almalarını yasaklanmasını istedi.

Brüksel'de bir araya gelen AP Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hava yolu yolcu haklarının güncellenmesine ilişkin teklifleri görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, hava yolu yolcu haklarının artırılmasını içeren değişiklik teklifini 38 "Evet", 2 "Hayır" oyla kabul etti.

Buna göre, iptal veya uzun gecikmelerde yolculara ücret iadesi 14 gün içinde yapılacak. Bir aracı firma, iadeler için belirlenen son tarihe uymazsa, geri ödemeyi 7 gün içinde hava yolu şirketi yapacak.

El bagajı için AB içinde ortak bir boyut belirlenecek. Hava yolu yolcuları ek bir ücret ödemeden el çantası, sırt çantası veya dizüstü bilgisayar gibi bir kişisel eşya ile birlikte 7 kilogramı aşmayan bir küçük el bagajı taşıma hakkına sahip olacak.

12 yaş altı çocuklar refakatçilerinin yanında koltuk seçim ücreti alınmadan oturabilecek. Böylece, çocukları yanında oturmak isteyenlerden ek koltuk seçim ücreti alınmayacak.

Hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerle seyahat edenlerin koltuk seçiminden de ek ücret alınmayacak. Tekerlekli sandalye gibi ekipmanların uçuşta zarar görmesi veya kaybolması durumunda derhal tazmin edilmesi gerekecek.

Tasarı, AP Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra üye ülkelerle müzakere edilerek son halini alacak.

Bu arada, Avrupa ülkelerinde hava yolu seyahatlerinde firmaların farklı bagaj uygulamaları bulunuyor. Birçok hava yolu şirketi küçük bir çantaya izin verirken el bagajlarından ek ücret alıyor. Ayrıca, çocuğu yanında seyahat etmek isteyenlerden de koltuk tercihinde ek ücret talep ediliyor.