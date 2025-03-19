Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) BaşkanıEkrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını kınadı.

Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına eleştirdi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yerel yöneticilerinden oluşan bu meclisten yapılan açıklamada, "İstanbul'un demokratik yollarla seçilmiş Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Türkiye'nin şu an 18 yerel yöneticiyle temsil edildiği Strasbourg merkezli AYBYK, bu uygulamanın "bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başlıca adaylarından biri olarak görülen bir siyasi figüre yönelik baskının tüm özelliklerini taşıdığını" belirtti.

Söz konusu gözaltının, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesine birkaç gün kala gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu adımın İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için şart olan üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İstanbul'daki vatandaşlar üç ayrı seçimde tartışmasız şekilde Başkan İmamoğlu'na itimat etti. Bu baskılar sadece halkın iradesine karşı uygulamalar olarak görülebilir" ifadeleri yer aldı.

AYBYK, Türkiye'deki "durumu yakından izlemeye devam edeceklerini" ve konuyu 24 Mart'taki toplantılarında ele alacaklarını duyurdu.