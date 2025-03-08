Alithia gazetesi, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin Türkiye’nin kayıplar konusundaki AİHM kararlarını uygulamasını ele almak amacıyla toplantı gerçekleştirdiğini, toplantıda Türkiye’ye “Kıbrıs vs. Türkiye” ve “Varnava vs. Türkiye” davalarında verilen tazminat kararlarını ödeme çağrısı yaptığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırılan haberde, Komite’nin ayrıca Türkiye’ye, kayıp şahısların kalıntılarının bulunma ihtimali olan bölgelere erişimi kesintisiz sağlama çağrısında da bulunduğu ifade edildi.

- - Pendelidis yeniden KŞK üyesi

Gazete bir diğer haberinde ise, Leonidas Pandelidis’in yeniden Kayıp Şahsılar Komitesi’nin Kıbrıs Rum üyesi olarak atandığını yazdı.

Habere göre, Pandelidis bu görevi 2019 yılında beridir sürdürüyor.