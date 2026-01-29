Brüksel’de devam eden AB Dışişleri Bakanları toplantısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ‘terör örgütü’ diye tanımlanmasına karar verildi.

Gelişmeyi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X’ten duyurdu.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu belirterek “Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır” dedi.

Kallas toplantı öncesinde, İran Devrim Muhafızlarının terör listesine alınmasına ilişkin “Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecek. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz” diye konuşmuştu.

Yeni yaptırımlar

Bu arada toplantıda İran Devrim Muhafızları komutanlarının da aralarında olduğu İran merkezli 15 yetkili ve altı kuruluşa daha yaptırım uygulayacağı duyuruldu.

Buna göre AB, İran İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İskender Mumini’nin yanısıra Başsavcı Muhammed Muvahhidi ve hakim İman Afşari’yi yaptırım listesine aldı.

Devrim Muhafızları komutanlarıyla polis ve Kolluk Kuvvetleri’nin üst düzey yetkilileri de listede yer aldı.

Bu isimlerin ülkedeki protestoların şiddetle bastırılması ve siyasi aktivistlerle insan hakları savunucularının keyfi tutuklanmasında rol aldığı öne sürüldü.

Listede ayrıca, ülkedeki interneti düzenleyen kurumlar ve bazı yazılım şirketleri de bulunuyor.

Ülkede 28 Aralık 2025’te başlayan ve ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) açıklamasına göre 6 bin 373 kişinin öldüğü protestolar sırasında internet erişimi kesilmişti.

AB Komisyonu’nun açıklamasında bu kurum ve şirketlerin çevrimiçi sansür faaliyetleri yürüttüğü, sosyal medyada trol kampanyaları düzenlediği, yanlış ve yanıltıcı bilgi yaydığı ya da gözetim ve baskı araçları geliştirerek internet erişiminin yaygın şekilde kesintiye uğratılmasına katkı sağladığı söylendi.

AB, İran’a insan hakları yaptırımları gerekçesiyle toplamda 247 kişi ve 50 kuruluşa kısıtlama uyguluyor.

Tedbirler, mal varlıklarının dondurulması, AB’ye seyahat yasağı ve listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.