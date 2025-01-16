Mutluyaka - Mormenekşe köyüne ataş düştü Mutluyaka - Mormenekşe köyüne ataş düştü

Ocak tarihleri arasında çeviri alanında iki toplumlu atölye çalışması düzenliyor.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje çerçevesinde düzenlenen “Ardıl Çeviri Atölyesi: Seviye I” başlıklı eğitim Ledra Palace’da yapılacak. Konferans çevirmeni ve eğitmeninin Sophia Prokou Berler olacağı belirtildi.

Eğitime katılmak veya proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için verilen bilgiler: [email protected] ve/veya [email protected] email adreslerinden, Facebook’da http://bit.ly/3Y8L7yj, Instagram’da https://bit.ly/3UbZPDD ve LinkedIn’de ise http://bit.ly/3C3zZMo linklerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: rss