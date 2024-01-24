Avrupa Birliği Burs Programı 2024/25 Akademik Yılı Çağrısı kapsamında yarın 16.30-18.00 saatleri arasında Goethe-Institut Lefkoşa etkinlik salonunda lansman etkinliği düzenlenecek.

Açılış konuşmalarının Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa ve Goethe-Institut Kıbrıs Direktörü Gabriele Gauler tarafından yapılacağı etkinlikte, Avrupa Birliği Burs Programı’nın 2024/25 Akademik Yılı Çağrısı konusunda bilgi paylaşımında bulunulacak. 

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Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı’nın, 2007'deki başlangıcından bu yana 2 bin 150'den fazla Kıbrıslı Türk'e Avrupa Birliği genelinde eğitim alma fırsatı verdiği belirtildi.

Etkinlikte ayrıca, AB Burs Programı’nı anlatan bir sergi de katılımcıların beğenisine sunulacak.