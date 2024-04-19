Avrupa Birliği (AB), aşırıcı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı alındığını açıkladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada "işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalandırma da dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin mülkiyet, özel ve aile yaşam haklarının ihlalinden sorumlu tutulan" 4 kişi ve iki kuruluşa yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Listelenen kuruluşların, "radikal sağcı Yahudi üstünlüğü yanlısı" Lehava ile Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan üyelerden oluşan Hilltop Youth olduğu belirtilerek, iHilltop Youth'un önde gelen iki ismi Meir Ettinger ve Elisha Yered'in de listeye alındığı ifade edildi.

Ettinger ve Yered'in 2015 ve 2023'te Filistinlilere yönelik ölümcül saldırılara karıştığı anımsatıldı.

Diğer iki kişinin ise 2021'den bu yana Filistinlilere defalarca saldırmakla suçlanan Neria Ben Pazi ile yine çok sayıda şiddet eylemine katılan Yinon Levi olduğu belirtildi.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılması ve seyahat yasağını içeriyor.