Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus, 2024'ün Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu duyurdu.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan 2024 Avrupa İklim Durumu (ESOTC 2024) raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre Avrupa, "en hızlı ısınan kıta" olma özelliğini korudu. 2024, Avrupa için kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Kıtanın merkez, doğu ve güneydoğu bölgelerinde rekor sıcaklıklar yaşandı.

Yılın tamamı için, Avrupa bölgesinde deniz sıcaklığı, ortalamanın 0,7 derece üzerinde ölçüldü. Söz konusu sıcaklık Akdeniz için ise ortalamanın 1,2 derece üzerinde ölçülürken, bu kayıtlardaki en yüksek değere karşılık geldi.

- Doğu Avrupa'da yaygın sel, aşırı sıcaklık ve kuraklık

Yıl boyunca, iklim koşullarında doğu ve batı bölgelerde karşıtlıklar görüldü. Doğuda aşırı kuru ve genellikle rekor sıcaklıklar, batıda ise sıcak ancak yağışlı koşullarla karşılaşıldı.

Doğu-batı karşıtlığı; sıcaklık, yağış, toprak nemi, bulutlar, güneşlenme süresi, güneş radyasyonu ve güneş enerjisi üretim potansiyeli gibi birçok iklim değişkeninde dikkati çekti.

Batı Avrupa, 1950'den bu yana analiz edilen dönemde en yağışlı on yıldan birini gördü.

Kıta genelinde fırtınalar ve sel felaketleri Avrupa'da tahmini 413 bin kişiyi etkiledi ve en az 335 can kaybı yaşandı.

Eylül ayında, Portekiz'deki yangınlar bir haftada yaklaşık 1100 kilometrekarelik alanı tahrip etti ve bu, Avrupa'nın toplam yıllık yanmış alanının yaklaşık dörtte birine denk geldi.

Avrupa'daki orman yangınlarından yaklaşık 42 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Raporda Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun şu değerlendirmesine yer verildi:

"2024 Avrupa için kayıtlara geçen en sıcak yıldı. Güneydoğu Avrupa'da en uzun sıcak hava dalgasını, İskandinavya ve Svalbard'da rekor buzul kütlesi kaybını gözlemledik. Ancak 2024 aynı zamanda doğu ve batı Avrupa arasında belirgin iklim zıtlıklarının yaşandığı bir yıldı. İklim verilerini ve bilgilerini kararlarımızı bilinçlendirmek için nasıl kullanacağımızı öğrenmek hepimiz için bir öncelik haline gelmelidir."