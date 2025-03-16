Rum avcı ve balıkçılar dün Limasol ve Baf’ta yol kapatarak eylem yaptı.

Alithia’nın haberine göre gittikçe daha çok bölgeye güneş parkı inşa edilmesi ve kaçak ava keyfi ceza kesilmesinden şikayet eden avcılar av köpeklerinin eğitimi için daha çok yer gösterilmesi, balıkçılar ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in vaat ettiği gibi “Mari” (Tatlısu) ve “Zigi”de (Terazi) balıkçılık amaçlı bölge verilmesi talebiyle eylem yaptı.

Baf ve Limasol bölgesi avcıları "Trodos" çemberini, Larnaka, Mağusa ve “Lefkoşa” avcıları da "Rizoelia" çemberini bir saatliğine trafiğe kapattı ve taleplerinin yerine getirilmemesi halinde eylemlerini haftadan haftaya tırmandıracakları uyarısında bulundu.