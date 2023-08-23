Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetleri dün yaptıkları toplantıda, başta eğitim olmak üzere, ekonomi, sosyal buhran ve yönetim zafiyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, sorunları aşmak noktasında iş birliği ve birlikte mücadele mesajı verdi

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, TDP’den Genel Başkan Mine Atlı, Genel Sekreter Ersen Sururi, Genel Başkan Yarımcısı Nevzat Özkunt, KTÖS’ten Başkan Mustafa Baybora, Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, İnsan Hakları Sekreteri Hamide Avcıbaşı ve Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen katılım gösterdi.

-Baybora: “Ülkemiz tarihinin en ağır siyasi, ekonomik ve sosyal buhran döneminden geçiyor”

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede konuşan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, ülkenin iyi yönetilmediğini ve bunun başlıca nedeninin de Kıbrıs’ın kuzeyinin alt yönetim olması ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Baybora, “Ülkemiz, tarihinin en ağır siyasi, ekonomik ve sosyal buhran döneminden geçmektedir. Ve bizlere düşen de siyasi partilerle iş birliği ve güç birliğiyle bu enkazı ortadan kaldırmaktır. Özellikle eğitim ve genelde de ülke sorunlarıyla ilgili hem iş birliğinde bulunmak hem de önümüzdeki dönemde iş birliğini geliştirmek için TDP’yi ziyaret ettik” dedi.

-Atlı: “Sorun ve tespitlerin muhalefet ve siyasiler tarafından yeterince dile getirilmesi gerekiyor”

Baybora’dan sonra konuşan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, KTÖS’ün ülke sorunları konusunda söylediklerine katıldıklarını ve yaptıkları tespitlerin de tamamen doğru olduğunu söyleyerek, bu sorun ve tespitlerin de muhalefet ve siyasiler tarafından yeterince dile getirilmesi gerektiğini belirtti.

“Herhangi bir sorunu çözmek için başlangıçta bir irade olması gerekir. Son yayınlanan anketlerde federasyon çözümüne desteğin yüzde 60’larda olmasına rağmen atama hükümet ve atama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplum nezdinde destek bulmayan ‘iki devletli” sözde çözüm modelini savunmaya devam ediyor.” diyen Mine Atlı, sendikanın da irade konusunda ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkat çektiğini ve kendilerinin de TDP olarak buna katıldıklarını kaydetti.

Atlı, “Sorun ve tespitlere tüm toplum kulak vermeli. Muhalefete düşen sendikanın taleplerini yaygınlaştırmak ve bu sesi yükseltmektir. Sorun iradenin aslında iktidarda olmadığıdır. Bunu açıklıkla söyleyen sendikanın sesini yükseltmek için elimizden geleni yapmalıyız.” dedi.