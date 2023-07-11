Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, hukuk camiasında da, ülkenin diğer tüm alanlarında da kendini dünden daha çok hissettiren güvenlik sorununun Meclis’in ve iktidarın en önemli gündem maddesi olması gerektiğini savundu.

TDP adına yazılı açıklama yapan Atlı, bir avukatın, mahkemelerin olduğu bölgedeki ofisinde sabah saatlerinde kurşunlanmasının ülkedeki güvenlik zafiyetinin göstergesi olduğu görüşünü dile getirdi.

Bugün sabah saatlerinde Girne’deki ofisinde bacağından kurşunlanarak yaralanan Avukat Seyhan Yıldırım’a ve hukuk camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Atlı, olayın vahametine ve avukatların güvenlik sorunlarına işaret etti.

Atlı, olayla ilgili birçok spekülasyon yapıldığını, ancak bu gibi bir olayın “nedeni” ya da “sebebi” olamayacağını, saldırıya uğrayan kişilerin adının, kim olduğunun, kimin avukatlığını yaptığının sorgulanamayacağını söyledi.

Atlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yargı kararları eleştirilebilir ancak toplumun yargıya ve mensuplarına düşmanlaşmasına yol açacak tavırlar takınılamaz. Adil yargılama hakkı nasıl bir suçla itham edildiğine bakmaksızın önemli bir insan hakkıdır. Avukatlar da bu sürecin önemli bir parçasıdır.”