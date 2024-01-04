“Sanıklar mahkemeye getirilmeli ve denetlemeden sorumlu kişiler de yargılanmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Kıbrıs Türk toplumunun Adıyaman'daki adalet mücadelesinin sonuç vermesinin; 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, şehirlerin enkaza döndüğü Türkiye'deki diğer 6 Şubat yargılamaları açısından da “emsal" teşkil edeceğini belirtti.

Atlı, Şampiyon Melekler'le birlikte 72 kişiye mezar olan ve dün Adıyaman’da görüşülmesine başlanan İsias Otel davasında 11 sanığın "bilinçli taksir"den yargılandığına ve bu suçun birden fazla kişiye karşı işlenmiş olması halinde sanıklara 15 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini belirtti ancak sanıkların bundan “çok daha ağır bir cezayı” hak ettiğini söyledi.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre aileler gibi kendilerinin de sanıkların daha ağır hapis cezaları alabileceği “olası kast” suçlamasıyla yargılanması gerektiğini ifade eden Atlı, "Türk hukukuna göre; dava sürerken mahkeme buna karar verebiliyor. Yani iddianame her ne kadar 'bilinçli taksir' suçlamasıyla hazırlanmış olsa da yargılama sürecinde ortaya çıkacak olgular sonrası mahkeme sanıkların 'olası kast'tan ceza almalarına karar verebilir. En büyük beklentimiz de budur" dedi.

-“Sanıklar mahkemeye getirilmeli ve denetlemeden sorumlu kişiler de yargılanmalı”

Mine Atlı ayrıca, sanıkların duruşmaya video konferans yoluyla katılmalarını ve yapılan müteahhitlik işlerini denetlemekten sorumlu kişilerin sanıklar arasında olmamasını da eleştirdi.

Atlı, “Nasıl ki acılı onlarca aile yüzlerce kilometre yol kat edip o mahkemeye gidiyor, sanıklar da duruşma salonuna gelip, o ailelerin gözlerini içine baka baka konuşmalıdır. Bu inşaatlar ve tadilatlar yapılırken, bunları denetlemekle görevli olanların ve onay makamlarının da yargılamaya dahil edilmesi ve emsal niteliğinde cezalar alması da rüşvet ve çıkar karşılığı bu işleri onaylayanlara gözdağı vermesi anlamında çok önemlidir” dedi.

- “Kıbrıs Türk toplumunun Adıyaman’daki adalet mücadelesi emsal teşkil edecek”

Kıbrıs Türk toplumunun Adıyaman'daki adalet mücadelesinin sonuç vermesinin; 50 binden fazla insanın, on binlerce hayvanın ve canlının katledildiği, şehirlerin enkaza döndüğü, doğanın talan edildiği Türkiye'deki diğer 6 Şubat yargılamaları açısından da emsal teşkil edeceğini belirten Atlı, “beton hırsına, inşaat furyasına ve rant düzenine” dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve anne babalarımızı kaybettiğimiz bu cinayetin suçlularının sadece otel sahipleri, mühendisler ya da müteahhitler olmadığını biliyoruz. Bu rant düzenini kuranların, bu cinayet mahalinin hazırlanmasında katkısı olan herkesin yargılanması en büyük temennimizdir. İşte o zaman bu mücadelemiz daha anlam kazanacak ve biz gelecek kuşakları bu katillerin elinden kurtarabileceğiz. ‘İmar barışı’yla koltuk sahibi olanlar ve çocuklarımızı ancak Adıyaman’daki spor müsabakalarına mahkûm edenler de bir gün bedel ödeyecek.”