Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 12.30’da toplandı. Oturumda, Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi geri çekildi, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ise oy birliğiyle onaylandı.

Meclis’te “Okutulup Onaya Sunulacaklar” kısmında ilk olarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin gündeminde bulunan Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Ardından, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yerinden söz alarak, konunun neden yasa tasarısı olarak gelmediği ve içerikle ilgili bilgi verilmesini istedi.

Bunun üzerine öneri sahibi Oğuzhan Hasipoğlu kürsüye çıkarak, durumun aciliyetinden dolayı öneri şeklinde hazırlandığını ve genel gerekçesinde de belirtildiği üzere 21 yaşından küçük ve milli sporculara istisna sağlanmasının hedeflendiğini anlattı.

Hasipoğlu, “Milli olabilmek için o ateşli silahı müsabakalarda kullanabilmek gerekir ve bu şu anki mevcut yasamızda suç oluşturuyor. Bir gencimizin milli olabilmesi için 3-4 senelik çalışmaya ihtiyaç vardır ve bunu yaparken suç teşkil etmemesi gerekir” dedi. Hasipoğlu, 12 yaşını doldurmuş ve müsabakalarda ateşli silah kullanan milli sporcular için bir istisna getirmek istediklerini yineledi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, “Bu tip acil konularda Bakanlar Kurulu’nda 'ayak divanı' dediğimiz yöntemle 'bakanların imzasıyla' gelmesi mümkündür. Geçmişte de çok yapılmış bir şeydir” dedi.

Bunun Bakanlar Kurulu’ndan gelmesi özellikle sporun başbakanlığa bağlı olmasından dolayı daha doğru olacağı görüşünü dile getiren Erhürman, çocukların yaptığı spordan dolayı suçlu konuma düşmesinin kendileri açısından da kabul edilemez olduğunu ifade etti. Erhürman, önerinin 12 yaşından büyük milli sporcuların tasarrufunda silah bulundurmasını ve silahı adına kaydettirmesini mümkün kıldığını söyledi.

Erhürman, “Tasarrufunda silah bulundurmak, ‘poligonda 21 yaşından büyük birinin gözetiminde’ diye tanımlansa başka bir şeydir, 13 yaşında adına silah kaydettirebilmek başka bir şeydir” diyerek önerinin bugün geri çekilmesini ve Bakanlar Kurulu’nun hukukçularıyla oturarak düzenleme yapmasını istedi.

-Hasipoğlu

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, meselenin aciliyetinden dolayı, müsabakalara gidecek sporcuların olmasından dolayı bu önerinin yapıldığını ancak kendilerinin de “müsabakalarda bu silahların kullanılması” konusunda Erhürman ile aynı görüşte olduğunu belirterek, ivedilik talebini geri çekti.

Ardından Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

-Şahali

Tezkereye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Tasarı doğru ve gerekli” diyerek, CTP’nin oyunun olumlu olacağını belirtti.

Muhtarların devlet tarafından desteklenmesinin önemine vurgu yapan Şahali, “Asgari ücretin yüzde 95'i oranındaki katkı elzemdir” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de tezkereye ilişkin söz alarak, muhtarların aldığı katkının yeterli olmadığı konusunda herkes hemfikir olduğunu ifade etti ve katkının asgari ücretin yüzde 95’i oranına çıkacağını söyledi.

Muhtarlık binalarının çoğunun atıl vaziyette olduğunu da anlatan Üstel, bu binaların 140’ının bakım ve onarımının tamamlandığını, gerisinin ise 2024 yılı içinde tamamlanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.