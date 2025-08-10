TAK muhabiri Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği’nde görev yapan itfaiyecilerin 24 saatlik görevlerini bir gün boyunca yerinde gözlemledi

Başta yangın olmak üzere; trafik kazaları, sel, deprem, mahsur kalma ve kurtarma operasyonlarında görevler üstlenen itfaiyeciler, her ihbarın bir yaşamı kurtarabileceği bilinciyle hareket ediyor

İtfaiyeciler, gündüzleri ihbar geldiğinde yaklaşık 20 saniyede, geceleri ise 45 saniyede vakaya çıkış yapıyor

Acil durumlarda zaman kaybedilmeden “199 İtfaiye ihbar hattını” aramak, can ve mal kayıplarını önlemede kritik rol oynuyor

İtfaiye Müdürü Gürpınar: “5 yılda 3 bin 181 yangın vakası ile doğal afet, trafik kazası ve can kurtarma operasyonlarının yer aldığı 5 bin 435 hususi servis olayına müdahale edildi”

İtfaiyecilik, cesaret ve özveriyle örülmüş zor bir meslek... Her bir vaka; onları yeni sınavlara, duygulara ve hikayelere davet eder... İtfaiyeciler, görev bilinciyle hareket ederken, aynı zamanda kendi sınırlarını da keşfediyorlar.

“Ateş Savaşçıları” olarak adlandırılan itfaiyeciler, yaşanabilecek olaylara karşı her dakika ve her saniye hazır bekliyor.

İtfaiyeciler, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verirken,

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, itfaiye ekiplerinin 5 yılda 3 bin 181 yangın vakası ile 5 bin 435 hususi servis olayına müdahale ettiğini kaydetti.

KKTC genelindeki 11 itfaiye şubesinde 13’ü kadın olmak üzere toplam 225 personel bulunduğunu belirten Gürpınar, şube sayısının yaz aylarında 13’e yükseldiğini ifade etti.

-TAK muhabiri, itfaiyecilerin 24 saatlik görevlerini yerinde gözlemledi

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği’nde görev yapan itfaiyecilerin 24 saatlik görevlerini bir gün boyunca yerinde gözlemledi.

Lefkoşa ve bölgesine bağlı 35 yerleşim yerine, toplam 53 personelle hizmet veren Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Sanayi ve Çağlayan olmak üzere iki şubeden oluşuyor. Ayrıca Boğaz Karakolu’nda konuşlandırılmış bir ekip de var. Her vardiya 24 saat olmak üzere, şubelerde üç vardiya şeklinde görev yapıyorlar. İhbarların alındığı kontrol odasında ise sürekli ve kesintisiz şekilde personel bulunuyor.

-Vardiya değişim saati 07.55…

Ekip, sabah saat 07.55’te önceki vardiyadaki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra işe koyuluyor.

Gün içerisinde ilk olarak itfaiye araçlarının bakım ve kontrolü yapılıyor. Araçlardaki techizatlarıda kontrol eden personel daha sonra araç-gereçlerin de bakımlarını gerçekleştiriyor. Kontrollerde aksaklık ve olumsuzluklar varsa ekip sorumlusu tarafından şube amirinin bilgisine getiriliyor. Yapılan kontrollerin ardından ekip, kısa bir mola veriyor. Molanın ardından, tüm araçların günlük temizliği ile şube binasının temizliğine koyuluyor.

- Hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor

Personele, gün içerisinde trafik kazalarına ve araç yangınlarına müdahale eğitimlerinin yanı sıra yangınlara köpükle müdahale ve suni tenefüs cihazı eğitimleri gibi hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

İstirahat saatlerinde ise personelin kimi kitap okuyor, kimi spor yapıyor, kimisi ise kahve içip günün değerlendirmesini yaparak, kişisel ve sosyal olarak kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Ekip, evlerinden getirdikleri yemekleri, iş yoğunluğuna göre olabildiğince birlikte, aynı masada paylaşıyor, bu da aralarındaki dayanışmayı artırıyor, güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı oluyor.

Vardiyalı çalışma sistemi ve acil durum çağrıları nedeniyle her an göreve hazır bekleyen

itfaiyecilerin, görevlerini en iyi şekilde yapmaları açısından dinlenmeleri de kritik öneme sahip, o nedenle saat 23.05’te yatılı istirahate geçiyorlar.

Günlük programlar dahilinde hareket eden ekip, gündüzleri ihbar geldiğinde yaklaşık 20 saniyede, geceleri ise 45 saniye gibi kısa bir sürede vakaya çıkış yapıyor.

Sirenlerini çalarak olay yerine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan ekip, adeta zamanla yarışıyor.

Gün içerisinde gelen ihbarlara müdahale eden ekip, Gönyeli’de bir apartman dairesinin su depoları arasında mahsur kalan yavru kediyi kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı. Vatandaşlar, duyarlılıkları nedeniyle ekibe teşekkür etti.

- Paça: “Bu mesleği 37 yıldır severek yapıyorum”

Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde görev yapan Şube Amiri Mustafa Paça, İtfaiye Çavuşu Göksal Evleksiz ve kadın itfaiye memuru Özden Tilki, meslek hayatlarında unutamadıkları anılarını TAK muhabiri ile paylaştı.

Lefkoşa İtfaiye Şubesi Amiri Mustafa Paça, bu mesleği 37 yıldır severek yaptığını belirterek,

her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Meslek hayatında unutamadığı birçok anısının olduğunu ifade eden Paça, Gönyeli’de bir apartmanın ikinci katında gaz kaçağından dolayı yangın çıktığına değinerek, yaşadığı anıyı şu sözlerle anlattı:

“Herhangi bir yangın çıktığında şube amirine de bilgi verilir. Şubeden beni aradılar ve yangın bilgisini verdiler. Ben de o sırada, olay yerinin yakınlarındaydım. Vakit kaybetmeden yangının çıktığı binaya gittim. Olay yerine vardığımda itfaiye araçlarının siren sesleri duyuluyordu. Alevler, kısa sürede daireyi sarmıştı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, endişe içindeydi. İki ayrı dairede bulunanlar yoğun dumandan dolayı balkonlara sığınmıştı. Korku ve panik halinde, balkondan aşağıya atlamak üzereydiler. O sırada vatandaşlarla birlikte, balkonda bulunanlara itfaiyenin geldiğini ve sakin olmaları konusunda telkinde bulunuyorduk. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına alırken aynı anda binanın balkonlarında mahsur kalanları sağ salim kurtardı. Ardından yedi kişinin ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevki sağlandı.”

Güney Kıbrıs’ta çıkan orman yangınlarına da değinen Paça, itfaiye servisleri olarak herhangi bir yardım talebine karşı her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

- Evleksiz: “İtfayecilik kutsal bir meslek...”

İtfaiye Çavuşu Göksal Evleksiz de, yaklaşık 22 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, itfayeciliğin “kutsal” bir meslek olduğunu ifade etti.

Unutamadığı bir anısını anlatan Evleksiz, “Mesleğe yeni başladığım yıllarda, Lefkoşa’da iki katlı bir evde yangın ihbarı almıştık. Olay yerine gittiğimizde, alevlerin kısa sürede salon ile mutfağı sardığını gördük. Zamanla yarışıyorduk. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp, yatak odasında mahsur kalan ev sakinlerini kurtararak, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye sevkini sağladık.” diye konuştu.

Ev sakinlerini burnu dahi kanamadan kurtardıkları için çok sevindiklerini belirten Evleksiz, bu mesleğin ne kadar kutsal olduğunu, o gün bir kez daha anladığını ifade etti.

- Tilki: “Çocuğun sevinci bizleri de çok mutlu etmişti”

İtfaiye teşkilatında 2 yıldır görev yapan kadın itfaiye memuru Özden Tilki de, “Bizler herkesin kaçtığı yere koşarak gidiyoruz” diyerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydetti.

Mesleğe başladığı kısa zaman diliminde unutamadığı birçok anısının olduğunu dile getiren Tilki, “Küçük yaşlardaki bir çocuğun odasında kilitli kaldığı ihbarını aldık. Ardından harekete geçerek, kısa sürede olay yerine gittik. Olay yerine vardığımızda aile çok tedirgin ve endişeliydi. Pencereden içeriye girerek çocuğu kurtardık. Çocuk, bizi ve ailesini görünce çok mutlu olmuştu. Çocuğun sevinci bizleri de çok mutlu etmişti.” ifadelerine yer verdi.

Tilki, KKTC’de görev yapan ilk kadın itfaiyeciler arasında yer almakla birlikte, böylesi riskli bir mesleği icra etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Gürpınar: “5 yılda 3 bin 181 yangına, 5 bin 435 hususi olaya müdahale edildi”

Öte yandan, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar da, bazı veriler paylaşarak, itfaiye ekiplerinin 5 yılda 3 bin 181 yangın vakasına müdahale ettiğini kaydetti.

Gürpınar, bu vakaların 1.398'i arazi, 625'i bina, 580'i motorlu araç, 41'i orman, 26'sı LPG ve 511'inin ise, elektrik, şömine, çöp bidonu, kümes gibi diğer türdeki yangınlar olduğunu ifade etti.

Gürpınar, ayrıca 5 yılda doğal afet, trafik kazası ile can kurtarma operasyonlarının yer aldığı 5 bin 435 hususi servis olayına da müdahale edildiğini belirtti.

İtfaiye Müdürlüğü’nün KKTC genelindeki 11 şubesinde 13’ü kadın olmak üzere

toplam 225 personel personel bulunduğunu kaydeden Gürpınar, “Şube sayısı yaz aylarında 13’e yükseliyor. Girne Boğaz ile Çamlıbel Karakolu’nda yaz ayında çıkabilecek yangınlara karşı ekiplerimiz hazır bulunuyor.” dedi.

Gürpınar, itfaiye teşkilatının “arazöz, itfaiye su tankeri, merdivenli itfaiye aracı, yangınlara ilk müdahale aracı, arama ve kurtarma aracı, deprem arama kurtarma araçları ve sel baskınlarında su tahliyesi için kullanılan motopomplar” ile hizmet verdiğini dile getirdi.