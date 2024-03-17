LAPTA BELESİYESİ İŞÇİLERİNİN BİR KİŞİNİN ÇATISINDA YAPTIKLARI TAMİRAT TEPKİ İLE KARŞILANDI

Lapta Belediye Başkanı Fırat Ataser, ihalesiz olarak almış olmasına karşın gururla paylaştığı eskavatörü çalıştırmaya devam ederken ihale süreci veya eskavatörün kaça alındığına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Daha önce yaptığı ihalesiz alımlar hakkında da hiçbir açıklamada bulunmayan Lapta Belediye Başkanı Ataser, ihalesiz aldığı eskavatörü çalıştırırken belediye işçilerini ve olanaklarını özel şahıslar lehine kullandığı iddiası ile de gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta bir konutun çatısını tamir ederken görüntülenen Lapta Belediye çalışanlarının tamirat için kullandıkları malzemeyi belediye kaynakları ile temin edip etmedikleri ise saptanamadı.

Lapta Belediye Başkanı Ataser, daha önce de ihalesiz alımlar ile gündeme gelmiş ancak bu alımlar konusunda açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Ataser’in ihalesiz alımlarının ve belediye olanaklarını özel şahıslar lehine kullanmasının Sayıştay ve Mali Polis tarafından soruşturulması bekleniyor.