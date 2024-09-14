DP'den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Mevlid Kandili, tüm İslam aleminin bir araya geldiği, sevgi, hoşgörü ve barışın kalplerde hissedildiği özel ve manevi bir gecedir. Hz. Muhammed’in dünyaya gelişi, onun örnek hayatını ve öğretilerini yeniden hatırlamak için eşsiz bir fırsat sunar. Bu mübarek gecenin, insanlık arasında sevgi, anlayış ve merhametin yayılmasına vesile olmasını yürekten diliyorum.

Bu kutsal gece, adalet, şefkat ve yardımlaşma gibi değerleri daha derinden benimsemek ve hayatımıza entegre etmek için bizlere önemli bir ilham kaynağıdır.

Mevlid Kandili vesilesiyle dostluklarımızın, komşuluk ilişkilerimizin ve aile bağlarımızın daha da güçlenmesini, insanlar arasında hoşgörü ve saygının artmasını, ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesini, hepimizin huzur, refah ve esenlik dolu bir geleceğe adım atmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.”