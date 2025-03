Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Down sendromlu bireylerin toplumun en özel ve en değerli bireylerinden olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Down sendromlu bireylerin sevgileri, samimiyetleri ve içten gülümsemeleriyle hayata renk kattığını ifade ederek, onların hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmanın, fırsat eşitliği sağlamanın ve sosyal hayata tam katılımlarını teşvik etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Farkındalık yaratmanın ve önyargıları ortadan kaldırmanın önemine işaret eden Ataoğlu, Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif rol almasını sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal yaşamda Down sendromlu bireylerin yanında olduklarını dile getiren Ataoğlu, mesajını, “Hep birlikte daha kapsayıcı ve duyarlı bir toplum inşa edeceğimize olan inancımı bir kez daha vurguluyorum” sözleriyle tamamladı.