Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla ilgili açıklama yaptı

Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Yeni Ercan Havalimanı, ülkemize gelen misafirleri modern ve konforlu şekilde ağırlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış törenindeydik.

Yeni Ercan Havalimanı, ülkemizin turizm ve kültür alanlarındaki gelişimine önemli bir katkı sağlayacak. Halkımız başta olmak üzere, dost ülkelerden gelen misafirlerimizi daha modern ve konforlu bir şekilde ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.

Ülkemiz için önemli bir kilometre taşı olan Yeni Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ve ekonomi alanındaki ivmesini daha da yukarılara taşıyacak.

Yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla birlikte ülkemize gelecek olan turistleri en iyi şekilde ağırlayacağımızdan eminim.

Açılış törenine katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetine teşekkür ederim. Yeni Ercan Havalimanı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”