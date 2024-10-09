Ataoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri sağduyu ve ortak akılla hareket etmeye davet etti.

Ataoğlu, yaşananlar, demokrasilerde yaşanabilecek şeyler olduğunu kaydederek, “Bununla birlikte, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi pozisyon, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde yaşananları kaldırmadığı gibi, ana muhalefetin yaşanan bu sorunu fırsata çevirip erken seçim çağırısı yapması, toplum sorunlarından ve önceliklerinden kopuk olduğunun en bariz göstergesidir.” dedi.

“Üstelik yaşananları krize evirerek, kendisine pay çıkarırcasına erken seçim çağırısında bulunması, ülkenin önceliklerini göz ardı ederek, iktidar mücadelesinden ileri gitmemektedir.” İfadelerine yer veren Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Şu an ihtiyacımız olan iktidarı ile muhalefeti ile ülke sorunlarına çözüm üretmek, özellikle ekonomide yaşanan daralmanın ve hayat pahalılığının önünü alacak formülleri mecliste tartışarak, birlikte bulabilmek olmalıdır.

Cumhuriyet Meclisi, toplumsal sorunların, eksikliklerin, iktidarı ile muhalefeti ile demokratik teamüller çerçevesinde tartışıldığı, çözümler üretildiği demokrasimizin en kutsal mabedidir.

KKTC siyasetinin temsiliyetinin demokratik olarak temsil edildiği, toplumun her kesiminin temsil edildiği Cumhuriyet Meclisini kilitleyerek, çalışmalarını önlemeye çalışarak, siyasi çıkar gözetmek, ülkenin temsiliyetine, demokrasisine ve toplumsal sorumluluğa aykırı bir duruştur.

Bu nedenle, Demokrat Parti olarak çağrımızdır, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yapı, bir erken seçimi kaldırabilecek durumda olmadığı gerçeğini göz ardı etmeden, toplumsal sorunların giderilmesi adına çalışmaların başlatılabilmesi ve en önemlisi demokrasimizin ve siyasi temsiliyetimizin en önemli kurumu olan Cumhuriyet Meclisi’nin bir an önce işlevini yerine getirebilmesine olanak verecek adımların atılmasıdır.

Bunun için Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerimizi sağduyu ve ortak akılla hareket etmeye davet ediyorum…”