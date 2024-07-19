Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün, 50 yıllık özgürlüğümüzün ışığında, KKTC'nin daha parlak bir geleceğe yelken açması için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Ataoğlu, DP Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi:

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50'nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Yarım asır önce, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve güvenliği için atılan bu tarihi adım, bizlere barış ve huzur içinde bir gelecek armağan etmiştir. Bu özel günde, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, anavatan Türkiye'nin desteği her zaman yanımızda olmuştur…

Bugün, 50 yıllık özgürlüğümüzün ışığında, KKTC'nin daha parlak bir geleceğe yelken açması için kararlılıkla çalışıyoruz. Turizmden kültüre, eğitimden sağlığa ve ekonomiye her alanda daha güçlü bir KKTC inşa etmek için el birliğiyle gayret göstermeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın, daha güzel ve aydınlık yarınlarda yaşayabilmeleri için her türlü çabayı sarf edeceğiz.

20 Temmuz, sadece bir tarih değil, aynı zamanda özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, barış ve özgürlüğümüzün ilelebet sürmesini temenni ediyorum.”