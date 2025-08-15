Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa’nın, halkının iradesi ve vatanına duyduğu sevgi sayesinde özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Ataoğlu, Gazimağusa’nın kurtuluşunun 51’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“15 Ağustos, Gazimağusa’nın özgürlüğe kavuştuğu, milletimizin onur ve cesaretle ördüğü bir dönüm noktasının yıl dönümüdür. Bu kutlu gün, sadece bir şehrin kurtuluşunu değil, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı, fedakârlığı ve sevgiyle savunduğu bağımsızlığın sembolünü temsil etmektedir.

Kahraman Mehmetçiklerimiz ve mücahitlerimiz, sarsılmaz irade, eşsiz cesaret ve üstün fedakârlıkla omuz omuza vererek, Rum işgaline direndi. Gazimağusa, halkın iradesi ve vatanına duyduğu sevgi sayesinde özgürlüğüne kavuşmuş, adının önünde şan ve şerefle taşıdığı ‘Gazilik’ unvanını layıkıyla hak etmiştir. Bu gurur, tam 51 yıldır milletimizin kalbinde yaşamaktadır.

Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran ve saygı sunuyorum. Onların bizlere bıraktığı özgür yaşam mirası, bugünün nesline olduğu kadar geleceğin gençlerine de ışık tutmalıdır. Bu destansı mücadelenin anısı, yalnızca tarihimizin sayfalarında değil, aynı zamanda güçlü, özgür ve onurlu yarınlarımızın teminatındadır.

Söz veriyoruz; Gazimağusa’nın tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini ve turizm değerini gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü bu toprak; geçmişimizin gurur kaynağı, kültürel kimliğimizin özü ve geleceğimizi şekillendiren en önemli kaynağımızdır.

15 Ağustos Gazimağusa’nın kurtuluş gününü en derin saygı ve coşkuyla kutluyor, milletçe barış, birlik ve refah içinde nice yıllar yaşamayı diliyorum.”