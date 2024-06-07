Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevre konularına duyarsız kalınmaması çağrısında bulunarak, ALO 123 Çevre İhbar Hattı’nı kullanarak mücadeleye destek olunabileceğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde sürdürülen çalışmalarla ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin çalışmalarının yanında, halkın çevre konularına duyarlılığının büyük önem arz ettiğini belirtti.

-“Yakıt ve hava kalitesi laboratuvarı devrede”

Ataoğlu, uzun zamandır devam eden çalışmalar neticesinde, yakıt ve hava kalitesi laboratuvarının devrede olduğunu belirtti.

“Ülkemize gelen kömürlerin ve yakıtın laboratuvarda yapılan testleri sonucunda, belirli kriterlere uygun olan kömür ve yakıtın ülkemize girişi sağlanıyor.” diyen Ataoğlu, aynı zamanda yakıt ve hava kalitesi laboratuvarı sayesinde, baca filtrelerinin de kontrollerinin yapıldığını söyledi.

-9 hava kalitesi ölçüm merkezi var

Ataoğlu, ülke genelinde 9 tane hava kalitesi ölçüm merkezinin olduğunu da belirterek, düzenli olarak hava kalitesinin ölçümlerinin yapıldığını, alınan sonuçların da rutin olarak kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti.

- “Çevrim içi Sürekli Atık Su İzle Merkezi sayesinde denizlerimiz kontrol altında”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Bakanlık bünyesinde kurulan Sürekli Atık Su İzleme (SAİS) Merkezi sayesinde, arıtma tesislerin çıkış sularının 7/24 çevrim içi kontrol edildiğini dile getirdi.

Ataoğlu, bu sayede, deniz kirliliğinin önüne geçildiğini belirterek, özellikle yaz aylarında halkın en fazla merak ettiği, hangi denizlere güvenle girilebileceği konularının da bu sayede netlik kazandığının, dolayısıyla halkın konuyla ilgili olarak Çevre Koruma Dairesi’nin uyarılarını dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

-"Mavi bayrak uygulaması başlatılacak"

Ataoğlu, kontrol sonuçlarına göre denizlerde “mavi bayrak” uygulamasının başlatılacağını, bu sayede de halkın mavi bayraklı denizlere gönül rahatlığı ile girebileceklerini ifade etti.

- “Çevre eğitimi müfredat dahiline alındı”

Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi teknik personelinin uzun çalışmaları sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle, çevre eğitiminin müfredat dahiline alındığına dikkati çekerek, çevre bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğini vurguladı.

“Okullarımızda okutulan çevre derslerine ek olarak, Çevre Dairesi teknik personellerimizce, ülke genelindeki okullarımıza yönelik çevre seminerlerimiz de devam ediyor.” diyen Ataoğlu, çevreye olan duyarlılığın ve farkındalığın, uzun soluklu bir yatırım olduğunu, küçük yaşlardan başlayarak verilecek eğitimler sayesinde de ülkenin sürdürülebilir bir çevre bilincine sahip olabileceğine dair inancını ifade etti.

- “Her perşembe 6 ilçemizde çevre temizliği yapılıyor”

Çevre Koruma Dairesi’nin sorumluluğu olmamasına karşın, farkındalığı arttırmak ve çevre bilincini yaymak maksadıyla, bölge belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle her hafta perşembe günleri, 6 ilçede çevre temizliği yapıldığını belirten Ataoğlu, “Biz temizliyoruz, ertesi günü maalesef hiç temizlenmemiş gibi bir görüntü ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Ataoğlu, yapılan çevre temizliğinin sadece farkındalığı ve bilinci arttırmaya yönelik, örnek olması için yapılan çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, “Mesele temizlemek değildir, mesele temiz tutabilecek bilince erişebilmektir. İşte bizim bu anlamda yaptığımız çalışmaların hepsinin amacı, bu bilinci toplumun geneline yayabilmektir” dedi.

- “Eşek yönetim projesi devrede”

“Özellikle Karpaz bölgesinde yaşayan vatandaşların en büyük şikayet konusu olan eşeklerin verdikleri zararların önlenmesi ve hür eşeklerin sürdürülebilir bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak, Erenköy Dipkarpaz Belediyesi, Taşkent Doğa Parkı ve Bakanlığımız arasında bir protokol imzaladık.” diyen Ataoğlu, protokol çerçevesinde hür eşeklerin toplanarak kontrol altına alınması, hayvan refahının korunması ve hür eşeklerin doğaya olan tahribatının önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

- “Tehlikeli atıklar tesiste bertaraf ediliyor”

Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nce yürütülen çalışmalar sayesinde Gürdağ Entegre Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Bertaraf Tesisi ile tehlikeli atıkların ülkede bertaraf edilmesinin sağlandığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, ülkeler arasında tehlikeli atıkların gönderilmesinin yasalar tahtında mümkün olmadığını da hatırlatarak, Gürdağ Entegre Tehlikeli Atık Geri dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’nin, bu anlamda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Tesisin kurulmasıyla, Devlet Laboratuvarı'ndaki tarihi geçmiş ilaçlar ile birlikte Tarım Bakanlığına ait tarihi geçmiş zirai ilaçların bertarafının sağlandığını söyleyen Ataoğlu, Gürdağ’a duyarlılığından dolayı da teşekkür etti.

- “Amacımız sürdürülebilir bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak”

Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin çalışmaları, müfredat dahilinde öğretmenlerin verdiği eğitimlerin ve gençler ile sivil toplum örgütlerinin yaptığı farkındalık etkinliklerinin hedefinin sürdürülebilir bir çevreyi gelecek nesillere aktarabilmeyi başarabilmek olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü de sembolik olarak kutlama hedefinde olduklarını da kaydederek, halka çevre konularında duyarlı olma çağırısını yineleyerek, “ALO 123 Çevre İhbar Hattı'nı kullanarak, bu mücadelemizde bizlere destek olunuz” dedi.