Ataoğlu: “Amacımız, gelecek nesillere daha temiz bir ülke bırakabilmek”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ve Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda başladı.

Çevre bilincini arttırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen ve mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında devam edecek “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” Girne Boğaz Piknik Alanı’nda başladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre etkinliğe; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi Personeli ve Gençlik Federasyonu üyesi gençler katıldı.

-Ataoğlu

Maraton öncesinde gençlere yönelik bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençlerin duyarlılığı karşısında büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, ülkenin her bireyinin bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“Gençlerimiz çok önemli ve örnek bir projeye imza atıyorlar. Bu örnek proje ile umarım insanlarımızın çevremize olan duyarlılığını arttırır. Daha temiz bir ülke yaratmak anlamında bir adım daha atmış oluruz” diyen Ataoğlu, bu farkındalığı yaratmak adına verilen mücadelenin gençlerle yapılmasının daha etkin sonuçları olacağına inanç belirtti.

“Amacımız, Gelecek nesillere daha sürdürülebilir, daha temiz bir ülke bırakabilmektir. Bu mücadeleyi gençlerle birlikte vermek de bizlere hem güç, hem de mücadele azmi veriyor” şeklinde konuşan Ataoğlu, ülke gençlerinin çevreye duyarlılığının tüm ülke insanına örnek olmasını diledi.

Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, sembolik ve sadece dünya çevre duyarlılığına katkı maksadıyla kutlama hedefinde olduklarını belirterek, gençlerin Mayıs ayı boyunca her cumartesi ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirecekleri etkinliğin, farkındalık yaratması ve insanların çevreye duyarlılığının arttırılmasına katkı sağlamasını temenni etti. Ataoğlu, gençlere ülkenin geleceği adına teşekkür etti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” grupların alanda çöp toplamasıyla başladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da beraberindeki bürokratlarla, alanda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, çöplerin yere atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ataoğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşlara etkinlik hakkında bilgi vererek, piknik sonrasında çöplerini toplamaları için vatandaşlara çöp poşeti dağıttı.

- Yaklaşık 200 kilo plastik ve naylon, 100 kiloya yakın da cam atık toplandı

Mayıs ayı boyunca, ülkenin farklı noktalarında devam edecek ve maraton sonunda en fazla çöpü toplayan grubun ödüllendirileceği etkinliğin ilk adımı olan Boğaz Piknik Alanı’nda 1 saatte toplanan çöpler, ülkenin çevreye duyarsızlığını ortaya koydu.

Yaklaşık 200 kilo plastik ve naylon çöp toplanan maratonun ilk gününde, 100 kiloya yakın da cam atık toplandı.

(TUĞ)