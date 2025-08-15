Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“24 yıl önce 'millet için hizmet' anlayışıyla yola çıkan AK Parti, geçen süre zarfında Türkiye’nin demokrasi, kalkınma ve istikrar yolculuğuna önemli katkılar sağlamıştır. Bu vizyon ve kararlılık, yalnızca Türkiye için değil, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de umut verici olmuştur.

KKTC olarak, Anavatan Türkiye ile aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağı ve stratejik iş birliği, AK Parti hükümetleri döneminde her alanda güçlenmiştir. Eğitimden sağlığa, altyapıdan savunmaya kadar pek çok projede omuz omuza çalışmamız, halklarımız arasındaki gönül köprülerini daha da pekiştirmiştir.

Bu vesileyle, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, partinin tüm mensuplarını 24. kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla tebrik ediyor, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı hizmetlerinin artarak devam etmesini diliyorum.”