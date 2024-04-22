“Çocuklarımızın özgürlük, eşitlik ve adalet duygularını pekiştirerek yetiştirmek, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukları özgürlük, eşitlik ve adalet duygularını pekiştirerek yetiştirmenin, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında tüm çocukların ve halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutladı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günü coşkuyla kutluyoruz.” diyen Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın neşesi ve umutlarıyla dolu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın özgürlük, eşitlik ve adalet duygularını pekiştirerek yetiştirmek, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.

23 Nisan, çocuklarımıza yönelik sevgi ve şefkatimizi pekiştirmenin yanı sıra onlara yönelik olan sorumluluklarımızı da hatırlatıyor.

Çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımızdır ve onların hakları ve mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine büyük önem vermekteyiz. Onların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyüyüp yetişmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi, çocuklarımızın yetişmesindeki temel amaç, onları sadece akademik başarılarla değil, aynı zamanda dürüstlük, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerle donatmaktır. Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sadece bir kutlama günü olarak değil, çocuklarımızın haklarının ve refahlarının korunması için bir fırsat olarak da görmeliyiz.”