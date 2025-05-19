Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs’ı çağdaş, demokratik ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gün olarak değerlendiren Ataoğlu, gençlerin ve halkın bayramını kutladı.

Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün 106. yıl dönümünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

19 Mayıs, çağdaş, demokratik ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür. Bu kutlu günü gençliğe armağan eden Atatürk, geleceğimizi emanet ettiği gençlere duyduğu güveni de tüm dünyaya ilan etmiştir.

KKTC’nin kuruluşuna giden yolda da aynı kararlılık, aynı inanç ve aynı mücadele ruhu vardır. Bu vesileyle, gençlerimize düşen en büyük görev; milli değerlere sahip çıkan, sorgulayan, üreten ve ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma idealini sürdüren bireyler olmaktır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum."