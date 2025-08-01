Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 1 Ağustos’un “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, direniş ve varoluş mücadelesinin en güçlü nişanesi” olduğunu söyledi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesinde onurla, kararlılıkla ve sarsılmaz bir iradeyle yer aldığı, mücadele ruhunun kuşaktan kuşağa aktarıldığı çok özel bir gündür. Kıbrıs Türk halkının, Osmanlı’nın adaya ayak bastığı 1571’de başlayan varoluş mücadelesi, 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşuyla direnişe, 1974’te ise özgürlüğe dönüşmüştür. Bu tarihsel süreç, halkımızın kendi kimliğini, kültürünü ve özgürlüğünü koruma konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir.”

Fikri Ataoğlu, 1 Ağustos’un aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının topyekûn birlik ve beraberlik içinde yürüttüğü mücadeleye duyulan derin saygının ve minnettarlığın günü olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “Geçmişte büyük fedakârlıklarla kazanılan haklarımızın kıymetini bilmeli, birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklarda güvenli, onurlu ve huzurlu bir gelecek inşa etmeliyiz. Bu vesileyle, başta TMT mücahitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunu yaşatan, özgürlük mücadelesini bayraklaştıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun.” dedi.