Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, dinin siyasete alet edilmesini protesto ettiklerini söyledi.

Atan, Türkiye Diyanet-Sen Başkanı’nın açıklaması eleştirdiği yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türklere hakarete varan eleştiriler yapıldığını, bunu asla kabul etmediklerini belirtti.

KKTC’nin laik bir cumhuriyet olduğunu, öyle olmaya da devam edeceğini kaydeden Atan, Kıbrıs Türk toplumunun Atatürk ilke ve inkılaplarına, milli ve manevi duygulara, Türkiye’ye bağlılığına işaret etti.

Laikliği kötüleyen sendika başkanının açıklamalarını şiddetle protesto ettiklerini yineleyen Metin Atan, Kıbrıslı Türklerin laik olduğunu vurguladı.